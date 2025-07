Specjaliści ukraińskich służb specjalnych przeprowadzili w czwartek operację, w wyniku której ok. 20 tys. administratorów systemów rosyjskiej firmy Gazprom zostało odłączonych . Następnie na serwerach przedsiębiorstwa zainstalowano oprogramowanie, którego zadaniem jest niszczenia baz danych firmy .

- Degradacja rosyjskich systemów informatycznych do technologicznego średniowiecza trwa - powiedziało źródło w HUR, cytowane przez Ukrinform.

- Przy okazji, chcemy pogratulować rosyjskim "cyberekspertom" ich ostatnich "osiągnięć" i doradzić im, by stopniowo zamieniali swoje główne narzędzia pracy z myszek i klawiatur na młoty i obcęgi - dodało.

Zniszczeniu ulec miały m.in. dane takie jak umowy, czy polecenia służbowe, a także dotyczące systemów ochrony danych, kontroli serwerów, administracji, systemów analitycznych gazociągów, zaworów, czujników, pomp. Uszkodzono również system do zarządzania infrastrukturą techniczną oraz cały system operacyjny.

Gazprom to rosyjski państwowy koncern paliwowy, będący największym na świecie wydobywcą gazu ziemnego. W 2024 r. całkowite przychody przedsiębiorstwa wyniosły ponad ok. 10,7 bln rubli (ok. 540 mld zł).