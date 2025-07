Plany budowy żelaznej kopuły nad Ukrainą. Ekspert mówi o szczegółach

-Nie jestem pewien, czy na obecnym etapie Ukraina byłaby w stanie zrealizować to samodzielnie . Ogólnie rzecz biorąc, budowa warstwowego systemu obrony powietrznej wymaga ogromnej pomocy ze strony zachodnich partnerów zarówno pod względem finansowym, jak i technologicznym - podkreślił.

Analityk wyjaśnił, że to, co nie mogłoby odbyć się bez wsparcia państw zachodnich, to dostarczenie Ukrainie "nowoczesnej broni, której nie mamy". - Takiej, jak systemy laserowe i elektromagnetyczne" - powiedział.