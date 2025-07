Kijów zmienia taktykę. To pokłosie niespodziewanej decyzji Waszyngtonu

USA niespodziewanie wstrzymały dostawy do Ukrainy części pocisków do systemów obrony powietrznej. To zmusiło władze w Kijowie do obrania nowej taktyki. Jak informuje Politico, Ukraina chce uzyskać pozwolenie na zakup amerykańskiej broni za pośrednictwem swoich europejskich sojuszników.