Pogłoski o użyciu Oreszników mają siać panikę w Ukrainie

21 listopada Władimir Putin w orędziu do narodu oznajmił, że Rosja użyła na polu walki nowej niszczycielskiej broni - pocisku balistycznego średniego zasięgu Oresznik podczas ataku na Dniepr . Pocisk miał zostać wystrzelony z kosmodromu Kapustin Jar , który znajduje się w obwodzie archangielskim. Co ważne podczas wystąpienia Putin oznajmił, że w przyszłości Rosja zawczasu powiadomi o planowanym ataku ukraińskich cywilów . W ten sposób Moskwa zyskała narzędzie do siania paniki w Ukrainie.

Nagrania z kamer monitoringu z miejsca ataku Oresznikiem pokazują, jak ogromne kule ognia rozświetliły niebo i uderzyły w ziemię z ogromną prędkością. Do ataku doszło dwa dni po podpisaniu przez Putina zmienionej wersji rosyjskiej doktryny nuklearnej, która obniżała próg użycia broni jądrowej . Tuż przedtem prezydent USA Joe Biden zezwolił Ukrainie na użycie amerykańskich rakiet do ataków na terytorium Rosji.

Oresznik bazuje na pocisku RS-28 Sarmat, zdolnym do przenoszenia głowic jądrowych. Pocisk może mieć masę 200 ton, głowica 1,2 tony, może trafić w cel z dokładnością do 150 metrów. Głowica typu MIRV mieści ok. sześć sztuk pojazdów manewrujących. Mogą one dokonać uderzenia kinetycznego (o mocy eksplozji pięciu ton trotylu) na kilka celów jednocześnie z prędkością hipersoniczną (ponad 12 tysięcy km/h). W przypadku ataku z 21 listopada, Rosjanie mogli użyć betonowych głowic.