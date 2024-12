"Przypominamy, że strefa ograniczeń obowiązuje do 20 grudnia, co oznacza, że niewykluczone, że w nadchodzących dniach starty rakiet z tego obszaru będą kontynuowane " - czytamy w raporcie zespołu analitycznego.

Białoruś. Państwowe instytucje potwierdzają testy

Nowy pocisk noszący techniczną nazwę "9M318" to rakieta, która docelowo wykorzystywana będzie do zwalczania różnego typu celów, m.in. celów aerodynamicznych, taktycznych rakiet balistycznych, przeciwlotniczych i przeciwokrętowych.

Pocisk wyposażony będzie w głowicę samonaprowadzającą, co znacząco zwiększy prawdopodobieństwo trafienia w cel. Umożliwi także tzw. uwolnienie kanału docelowego systemu przeciwlotniczego, co oznacza, że kompleks "Buk-MB2" nie będzie musiał czekać do momentu eksplozji, by wystrzeliwać kolejne rakiety.