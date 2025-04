Strona amerykańska od tygodni odgraża się, że jeśli Ukraina i Rosja nie osiągną porozumienia w sprawie zakończenia wojny, to USA wyłączy się z procesu negocjacyjnego. Sytuacji nie zmieniło niedawne spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Watykanie. Choć prezydent USA zagroził Rosji sankcjami za ataki na cywilów w Ukrainie, to propozycja "na stole" jest, jak wskazuje Poltico, "okropna" dla Kijowa.

W podobnym tonie co dziennikarz Politco o porozumieniu forsowanym przez Trumpa wypowiadał się w ostatnich dniach minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Wskazywał, że umowa oznacza de facto kapitulację Ukrainy, co Kijów mógł osiągnąć bez pomocy zachodnich "sojuszników".

Optymizmem w sprawie zawieszenia broni nie napawają ostatnie wypowiedzi rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. Pytany we wtorek o propozycję Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą 30-dniowego, natychmiastowego i bezwarunkowego zaprzestania walk odpowiedział zagadkowo: Jeśli mówimy o takim długotrwałym zawieszeniu broni, to te same niuanse, o których mówił Putin na Kremlu, są tu oczywiście ważne. To też jest ważne, ale trudno jest zdecydować się na tak długotrwały rozejm bez odpowiedzi na te pytania.