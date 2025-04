W poniedziałek ukraińska prokuratura podała nowe szczegóły w sprawie ucieczki byłego ukraińskiego przywódcy do Rosji . - Pracownik F ederalnej Służby Bezpieczeństwa ds. osobistej ochrony Putina, Siergiej Pietrowicz Morozow , i dowódca Południowego Okręgu Wojskowego Aleksandr Gałkin Wiktorowicz byli zamieszani w nielegalne przekroczenie granicy państwowej przez byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza - przekazał w komentarzu dla agencji Ukrinform prok. Denys Iwanow, zastępca naczelnika wydziału ds. Majdanu Prokuratury Generalnej Ukrainy.

Ucieczka Janukowycza do Rosji. Pomógł mu "ochroniarz Putina"

Zdaniem śledczego wyrok, który zapadł w kwietniu, położył kres spekulacjom, w jaki sposób i z kim Janukowycz opuścił terytorium Ukrainy w 2014 roku. - Jak ustalono w śledztwie i udowodniono w sądzie, zrobił to nielegalnie, przewożąc bliskie osoby ze swojego otoczenia, a także nakłaniając przedstawicieli służb na zwolnieniach warunkowych do popełnienia dezercji - podsumował.

Pod koniec kwietnia Podolski Sąd Rejonowy w Kijowie uznał Janukowycza winnym organizowania nielegalnego przerzutu osób przez granicę państwową Ukrainy oraz podżegania do dezercji . Polityk został skazany zaocznie na 15 lat więzienia .

Sprawa przed kijowskim sądem odbywała się w trybie specjalnym, pod nieobecność oskarżonych, którzy ukrywają się przed ukraińskim wymiarem sprawiedliwości. Janukowycz ma obecnie przebywać we wsi Barwicha w rejonie odincowskim obwodu moskiewskiego - powiedział dziennikarzom po ogłoszeniu wyroku Iwanow.

Według sądu prokuratura udowodniła, że 23 lutego 2014 roku były prezydent Ukrainy - działając w zmowie z byłym szefem Służby Bezpieczeństwa Prezydenta i przedstawicielami Rosji - nielegalnie przekroczył granicę państwową Ukrainy drogą powietrzną i zorganizował przerzut co najmniej 20 osób m.in. ze swojego bliskiego otoczenia.

Jak Janukowycz dostał się do Rosji? Ustalenia śledczych

Lot odbył się poza granicznym punktem kontrolnym dla ruchu lotniczego. Wspomniana grupa miała udać się trzema rosyjskimi śmigłowcami wojskowymi z okolic wsi Urzuf (obwód doniecki) w kierunku wojskowego lotniska w Jejsku (Kraj Krasnodarski). Z Jejska podróżujący polecieli do położonej nad Morzem Czarnym Anapy , a stamtąd, na pokładzie wojskowego samolotu transportowego udostępnionego przez przedstawicieli rosyjskiego wojska, na lotnisko wojskowe Hwardijśke na terenie Autonomicznej Republiki Krymu .

Ukraińscy śledczy ustalili, że później Janukowycz zdecydował się na opuszczenie Ukrainy, korzystając przy tym z rosyjskiej armii. Według prokuratorów przebywając na terenie jednostki wojskowej Floty Czarnomorskiej w rejonie Zatoki Kozackiej w Sewastopolu, prezydent - który 22 lutego 2014 roku deklarował, że nie zamierza rezygnować z urzędu - nakłaniał ochraniających go funkcjonariuszy Zarządu Państwowej Ochrony Ukrainy (UDO) do dezercji i wyjazdu do Rosji. Następnie Janukowycz, razem z częścią funkcjonariuszy UDO, został wywieziony z Krymu przez rosyjskie wojsko drogą morską.