Maciej Maciak potwierdził, że podziwia Władimira Putina

- Chciałbym zapytać pana o efekty tej deklaracji - że pan startuje dla żartu - ale być może również dla żartu złożył pan deklaracje, że chce pan pokazać jak wygląda kampania od środka. Może ma już pan jakieś efekty? Chyba że tylko pan Mazurek kazał reporterom tak długo przyjeżdżać do Włocławka, aby znaleźć na mnie haki. Czy do innych miast też przyjeżdżali - chciał wiedzieć Maciak.

- Szukamy informacji o panu, nie haków. Jest pan dość zagadkową postacią. Chciałem się dowiedzieć, kim pan jest, ale jak zadałem to pytanie (podczas debaty w Końskich - red.) pan się obraził i nie odpowiedział. W związku z tym, że pan nie powiedział, to sprawdzamy u innych osób, kim pan jest - odparł Stanowski.

Następnie Stanowski stwierdził, że gdy moment, gdy Maciak nie został wpuszczony na debatę Telewizji Republika, po czym czekał "700 metrów od studia pod moim samochodem był dla mnie trochę dziwny". - Tym bardziej pomyślałem, że trzeba sprawdzić, kim ten człowiek jest, skoro on jest w stanie w centrum miasta wyśledzić mój samochód, tylko po to, żeby na mnie zaczekać - przyznał.

- Tak. Każdy z nas tutaj w Polsce nie dałby rady wytrzymać takiej presji. To świadczy, że jest bardzo dobrym politykiem - oświadczył kandydat na prezydenta. Po tych słowach ktoś na sali krzyknął: "brawa dla Putina" i zaklaskał.

- To, co przed chwilą usłyszeliśmy to jest cos nieprawdopodobnego, że w momencie w którym Putin morduje ludzi, morduje dzieci, pozwala na gwałty w Ukrainie... I w tej chwili klaskać Putinowi? Ja czegoś takiego nie widziałem - powiedział Rafał Trzaskowski, który również odpowiadał na pytanie Jakubiaka.