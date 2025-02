Nowe zagrożenie na froncie. Rosjanie zaczęli atakować nieznaną bronią

Rosyjska armia zaczęła wykorzystywać nowy rodzaj dronów kamikadze do ataków na Ukrainę. W ciągu ostatniego tygodnia przeprowadzono co najmniej pięć uderzeń na miasto Sumy, w wyniku których zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Służby opisują, co udało się ustalić o nowym sprzęcie, a eksperci alarmują, że broń może stanowić poważne zagrożenie dla ukraińskich miast.