"Właśnie przybyłem do Kijowa (...). W tym szczególnym momencie historii Ukrainy, czyli w Dniu Niepodległości, Kanada zwiększa swoje wsparcie i wysiłki na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy" - napisał.

Premier Kanady opublikował również nagranie, na którym złożył Ukraińcom życzenia z okazji Dnia Niepodległości. - Tego dnia 34 lata temu Ukraina ogłosiła niepodległość od Związku Sowieckiego. Kanada była jednym z pierwszych państw, które uznały Ukrainę jako suwerenny naród. Od tego czasu Ukraina i Kanada pogłębiały swoją długoletnią przyjaźń zakorzenioną we wspólnych wartościach pokoju, bezpieczeństwa i demokracji - stwierdził.

- Ponad milion Ukraińców nazywa Kanadę domem, co oznacza, że każdy triumf i każda tragedia na ukraińskiej ziemi są głęboko odczuwane również na naszej ziemi. Wsparcie Kanady dla Ukrainy jest niezachwiane. Jesteśmy z wami na każdym kroku w waszej walce w obronie suwerenności i o spełnienie marzeń dla waszego kraju - dodał Carney.

Zełenski z orędziem do Ukraińców. "Nie jesteśmy ubogą krewną"

Z kolei prezydent Wołodymyr Zełenski wygłosił w niedzielę orędzie do narodu z okazji Dnia Niepodległości, w którym stwierdził, że Ukraińcy nie przegrywają wojny z Rosją lecz dążą do zwycięstwa.

- Ukraina jeszcze nie zwyciężyła, ale na pewno nie przegrywa. Ukraina wywalczyła swoją niepodległość. Ukraina nie jest ofiarą, jest wojownikiem. Ukraina nie prosi, ona proponuje. Sojusz i partnerstwo. Najlepszą armię w Europie. Zaawansowane technologie obronne. Doświadczenie odporności - zapewnił.

- Mówimy: "Potrzebujemy UE". Tak. Ale my jesteśmy jej nie mniej potrzebni. I wszyscy to uznają, i za taką właśnie uznają Ukrainę: nie za ubogą krewną, lecz za silnego sojusznika - podkreślił Zełenski.

Premier Kanady z wizytą w Europie. Odwiedzi też Polskę

Wcześniej media informowały, że Carney uda się w dniach 25-27 sierpnia do Polski, Niemiec i na Łotwę. W Berlinie spotka się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, a w Warszawie z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem oraz z liderami biznesu.

"W obliczu coraz większego niebezpieczeństwa i podziałów na świecie Kanada koncentruje się na wzmacnianiu i dywersyfikacji swoich partnerstw międzynarodowych. Razem stworzymy większe bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt po obu stronach Atlantyku" - podkreśliło w oświadczeniu biuro kanadyjskiego premiera.

Akt oskarżenia wobec Błaszczaka za odtajnienie akt. Wójcik w ''Gościu Wydarzeń'': Chodzi o to żeby ścigać opozycję Polsat News Polsat News