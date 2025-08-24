Ukraina Rosja
Niezapowiedziana wizyta w Kijowie. "W tym szczególnym momencie"

Krzysztof Ryncarz

"Właśnie przyjechałem do Kijowa" - poinformował w niedzielę rano premier Kanady Mark Carney. Niezapowiedziana wizyta ma związek z obchodami Dnia Niepodległości Ukrainy. Z tej samej okazji orędzie do narodu wygłosił również prezydent Wołodymyr Zełenski. - Ukraina jeszcze nie zwyciężyła, ale na pewno nie przegrywa - stwierdził ukraiński przywódca.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Kanady Mark Carney
GEOFF ROBINSAFP

"Właśnie przybyłem do Kijowa (...). W tym szczególnym momencie historii Ukrainy, czyli w Dniu Niepodległości, Kanada zwiększa swoje wsparcie i wysiłki na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy" - napisał.

Premier Kanady opublikował również nagranie, na którym złożył Ukraińcom życzenia z okazji Dnia Niepodległości. - Tego dnia 34 lata temu Ukraina ogłosiła niepodległość od Związku Sowieckiego. Kanada była jednym z pierwszych państw, które uznały Ukrainę jako suwerenny naród. Od tego czasu Ukraina i Kanada pogłębiały swoją długoletnią przyjaźń zakorzenioną we wspólnych wartościach pokoju, bezpieczeństwa i demokracji - stwierdził.

    - Ponad milion Ukraińców nazywa Kanadę domem, co oznacza, że każdy triumf i każda tragedia na ukraińskiej ziemi są głęboko odczuwane również na naszej ziemi. Wsparcie Kanady dla Ukrainy jest niezachwiane. Jesteśmy z wami na każdym kroku w waszej walce w obronie suwerenności i o spełnienie marzeń dla waszego kraju - dodał Carney.

    Zełenski z orędziem do Ukraińców. "Nie jesteśmy ubogą krewną"

    Z kolei prezydent Wołodymyr Zełenski wygłosił w niedzielę orędzie do narodu z okazji Dnia Niepodległości, w którym stwierdził, że Ukraińcy nie przegrywają wojny z Rosją lecz dążą do zwycięstwa.

    - Ukraina jeszcze nie zwyciężyła, ale na pewno nie przegrywa. Ukraina wywalczyła swoją niepodległość. Ukraina nie jest ofiarą, jest wojownikiem. Ukraina nie prosi, ona proponuje. Sojusz i partnerstwo. Najlepszą armię w Europie. Zaawansowane technologie obronne. Doświadczenie odporności - zapewnił.

    - Mówimy: "Potrzebujemy UE". Tak. Ale my jesteśmy jej nie mniej potrzebni. I wszyscy to uznają, i za taką właśnie uznają Ukrainę: nie za ubogą krewną, lecz za silnego sojusznika - podkreślił Zełenski.

    Premier Kanady z wizytą w Europie. Odwiedzi też Polskę

    Wcześniej media informowały, że Carney uda się w dniach 25-27 sierpnia do Polski, Niemiec i na Łotwę. W Berlinie spotka się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, a w Warszawie z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem oraz z liderami biznesu.

    "W obliczu coraz większego niebezpieczeństwa i podziałów na świecie Kanada koncentruje się na wzmacnianiu i dywersyfikacji swoich partnerstw międzynarodowych. Razem stworzymy większe bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt po obu stronach Atlantyku" - podkreśliło w oświadczeniu biuro kanadyjskiego premiera.

