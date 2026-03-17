W skrócie IMGW wydał ostrzeżenia pogodowe dla kilkunastu powiatów na Pomorzu z powodu gęstych mgieł i lokalnych mgieł marznących.

W nocy prognozowana temperatura wyniesie około 0 st. C, najniższa na Podlasiu (-2 st. C), a w górach i obszarach podgórskich mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wtorek wieczorem wydał ostrzeżenia pogodowe dla kilkunastu powiatów na Pomorzu.

"Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Lokalnie mgły mogą być marznące" - czytamy w komunikacie.

Miejscami, zwłaszcza nad morzem, widzialność może spaść do około 100 m.

Pogoda. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Wydano alerty

Zagrożenie dotyczy powiatów: gdańskiego, kartuskiego, wejherowskiego, puckiego, kościerskiego, lęborskiego, słupskiego, bytowskiego, sławieńskiego i koszalińskiego.

Ostrzeżenia obowiązują również mieszkańców miast na prawach powiatu: Gdańska, Gdyni, Słupska i Koszalina.

Prognozuje się, że mgły wystąpią w nocy z wtorku na środę. Alerty obowiązują do godz. 9 rano, ale mogą być aktualizowane. IMGW nie wyklucza, że pogorszenie widzialności może nastąpić także w głębi kraju.

Prognoza pogody. W górach może spaść śnieg

W nocy temperatura w całym kraju będzie oscylować wokół 0 stopni Celsjusza. Najzimniej będzie na Podlasiu, -2 stopnie.

"Zachmurzenie małe, jedynie miejscami na południu i krańcach północnych oraz w zasięgu mgieł zachmurzenie duże" - prognozuje IMGW.

Miejscami na południu stopniowo pojawią się zanikające opady deszczu, a w obszarach podgórskich i w górach deszczu ze śniegiem i śniegu.

"Gość Wydarzeń". Kierwiński reaguje na słowa Trumpa: Polska jest lojalnym sojusznikiem" Polsat News