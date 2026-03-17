Bliski Wschód
Był postacią numer dwa w Iranie. Ali Laridżani nie żyje

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Irańskie media państwowe potwierdziły we wtorek, że zginął szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani. "Sługa Boży dołączył do swojego Pana jako męczennik" - napisano w mediach społecznościowych. Wcześniej o śmierci polityka informował premier Izraela Binjamin Netanjahu.

Aziz Taher / Agencja FORUM

  • Irańskie media państwowe potwierdziły śmierć szefa irańskich służb bezpieczeństwa, Alego Laridżaniego.
  • Izraelska armia informowała, że Ali Laridżani został "wyeliminowany".
  • Ali Laridżani był bliskim współpracownikiem najwyższego przywódcy Alego Chameneiego i przez 12 lat przewodniczył irańskiemu parlamentowi.
Pierwsze doniesienia o śmierci Alego Laridżaniego pojawiły się we wtorek rano, ale Teheran nie wydał w tej sprawie żadnego komunikatu.

- Dziś rano wyeliminowaliśmy Alego Laridżaniego, szefa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli gangu gangsterów, który faktycznie rządzi Iranem - przekazał w orędziu telewizyjnym premier Izraela Binjamin Netanjahu.

- Obalenie duchownych przez Irańczyków nie nastąpi od razu, nie stanie się to łatwo. Ale jeśli będziemy się upierać, damy im szansę, by wzięli swój los we własne ręce - zadeklarował, zachęcając irańską opozycję do zmiany reżimu w Teheranie.

We wtorek przed południem na profilu Laridżaniego na platformie X pojawił się nowy wpis ze zdjęciem odręcznej notatki. Mógł to być znak, że polityk żyje.

Późnym wieczorem agencja Reutera zacytowała komunikat irańskich mediów państwowych, w którym potwierdzono śmierć szefa służb bezpieczeństwa. Szef służ bezpieczeństwa Iranu miał 67 lat.

Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu przekazała, że wraz z Laridżanim zginął jego syn, inny członek tej instytucji oraz kilku ochroniarzy.

    "Sługa Boży dołączył do swojego Pana jako męczennik" - napisano na profilu Laridżaniego w mediach społecznościowych. Wpis opatrzono żałobną fotografią polityka.

    Po pierwszych doniesieniach o śmierci Laridżaniego, ale jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem, na krytykę działań Izraela pozwolił sobie minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan.

    - Zabójstwa polityczne, zwłaszcza te wymierzone w irańskich mężów stanu i polityków, są w istocie działaniami nielegalnymi, wykraczającymi poza normalne prawo wojny - zaznaczył.

    Ali Laridżani był bliskim współpracownikiem zabitego w wyniku zmasowanego ataku koalicji izraelsko-amerykańskiej najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego.

    Pełnił szereg funkcji w aparacie państwa, m.in. przez 12 lat był przewodniczącym jednoizbowego irańskiego parlamentu.

    Źródło: Reuters

