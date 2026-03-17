W skrócie Irańskie media państwowe potwierdziły śmierć szefa irańskich służb bezpieczeństwa, Alego Laridżaniego.

Izraelska armia informowała, że Ali Laridżani został "wyeliminowany".

Ali Laridżani był bliskim współpracownikiem najwyższego przywódcy Alego Chameneiego i przez 12 lat przewodniczył irańskiemu parlamentowi.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pierwsze doniesienia o śmierci Alego Laridżaniego pojawiły się we wtorek rano, ale Teheran nie wydał w tej sprawie żadnego komunikatu.

- Dziś rano wyeliminowaliśmy Alego Laridżaniego, szefa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, czyli gangu gangsterów, który faktycznie rządzi Iranem - przekazał w orędziu telewizyjnym premier Izraela Binjamin Netanjahu.

- Obalenie duchownych przez Irańczyków nie nastąpi od razu, nie stanie się to łatwo. Ale jeśli będziemy się upierać, damy im szansę, by wzięli swój los we własne ręce - zadeklarował, zachęcając irańską opozycję do zmiany reżimu w Teheranie.

We wtorek przed południem na profilu Laridżaniego na platformie X pojawił się nowy wpis ze zdjęciem odręcznej notatki. Mógł to być znak, że polityk żyje.

Późnym wieczorem agencja Reutera zacytowała komunikat irańskich mediów państwowych, w którym potwierdzono śmierć szefa służb bezpieczeństwa. Szef służ bezpieczeństwa Iranu miał 67 lat.

Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu przekazała, że wraz z Laridżanim zginął jego syn, inny członek tej instytucji oraz kilku ochroniarzy.

"Sługa Boży dołączył do swojego Pana jako męczennik" - napisano na profilu Laridżaniego w mediach społecznościowych. Wpis opatrzono żałobną fotografią polityka.

Po pierwszych doniesieniach o śmierci Laridżaniego, ale jeszcze przed oficjalnym potwierdzeniem, na krytykę działań Izraela pozwolił sobie minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan.

- Zabójstwa polityczne, zwłaszcza te wymierzone w irańskich mężów stanu i polityków, są w istocie działaniami nielegalnymi, wykraczającymi poza normalne prawo wojny - zaznaczył.

Ali Laridżani był bliskim współpracownikiem zabitego w wyniku zmasowanego ataku koalicji izraelsko-amerykańskiej najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego.

Pełnił szereg funkcji w aparacie państwa, m.in. przez 12 lat był przewodniczącym jednoizbowego irańskiego parlamentu.

Źródło: Reuters

