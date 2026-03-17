W skrócie We wtorek rano na dachu wieżowca przy 6 East 43rd Street na Manhattanie wybuchł pożar. Okolicę spowiły gęste kłęby czarnego dymu.

Wszyscy pracownicy budowy zostali ewakuowani, trzy osoby odniosły lekkie obrażenia, a pożar udało się opanować w ciągu około półtorej godziny.

Pożar nie zakłócił parady z okazji Dnia Świętego Patryka, która rozpoczęła się zgodnie z planem, a władze ostrzegły o możliwych utrudnieniach w ruchu.

We wtorek rano w dzielnicy Midtown na Manhattanie wybuchł pożar na dachu wieżowca przy 6 East 43rd Street, zaledwie przecznicę od trasy corocznej Parady z okazji Dnia Świętego Patryka.

Z budynku unosiły się gęste kłęby czarnego dymu, widoczne na nagraniach z miejsca zdarzenia.

Pożar w wieżowcu na Manhattanie TIMOTHY A.CLARY AFP

Pożar wybuchł około godziny 9.45 czasu lokalnego na dachu chłodni kominowej budynku.

- Pożar rozprzestrzeniał się wskutek działania wiatru, co wymagało natychmiastowej reakcji wszystkich jednostek - mówił zastępca szefa FDNY (Straży Pożarnej Miasta Nowy Jork - red.) Brian Whiston.

"Budynek w Midtown East jest obecnie w większości pusty, ponieważ trwa jego przebudowa - z biur na mieszkania na wynajem, w tym 111 lokali socjalnych. Jedynym działającym lokalem pozostaje T-Squared Social na parterze" - opisuje CBS News.

Manhattan. Ewakuacja budowlańców z powodu pożaru

Strażacy ewakuowali wszystkich pracowników budowy znajdujących się w budynku.

Whiston potwierdził, że wszyscy pracownicy opuścili budynek bezpiecznie. - Robotnicy wrócili do pracy, wykonują swoje obowiązki, a strażacy i inspektorzy będą na miejscu, aby sprawdzić, czy przestrzegają przepisów i czy wszystko idzie tak, jak powinno - powiedział.

Trzy osoby, w tym porucznik pogotowia ratunkowego i funkcjonariusz policji, zostały lekko poszkodowane wskutek oddziaływania dymu.

Pożar na Manhattanie. W pobliżu parada z okazji Dnia Świętego Patryka

Pożar nie wpłynął na przebieg parady z okazji Dnia Świętego Patryka.Marsz rozpoczął się o godzinie 11. Zgromadziło się około 2 milionów osób. Whiston zapewnił, że "pożar nie zakłócił parady, ale sytuacja nie była łatwa ze względu na bliskość budynku".

Władze miasta wydały ostrzeżenie dla mieszkańców za pośrednictwem agencji Notify NYC, informując o możliwych utrudnieniach w ruchu drogowym w rejonie Midtown East, gdzie służby ratunkowe wciąż były obecne.

Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona, a strażacy kontynuują dochodzenie. Pożar udało się opanować w ciągu około półtorej godziny, co zapobiegło dalszym zniszczeniom.

Źródło: CBS News

