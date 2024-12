Do zbrodni w podmoskiewskich Kotielnikach doszło we wtorek po zmroku. Napastnicy wzięli na cel Michaiła Szackiego , zastępcę głównego konstruktora biura "Mars". Firma jest mocno zaangażowana w trwającą wojnę z Ukrainą .

Lokalne media podawały, że w lesie Kuźmińskim doszło do zastrzelenia mężczyzny w średnim wieku. Co ciekawe, miejsce zabójstwa znajduje się niedaleko posesji Szackiego. Jego adres miał wcześniej wyciec do opinii publicznej.