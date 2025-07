Chodzi m.in. o rakiety do systemów przeciwlotniczych i wyrzutni HIMARS .

- W interesie Stanów Zjednoczonych leży również to, aby Ukraina nie przegrała tej wojny . A bezpieczna Europa oznacza również bezpieczne Stany Zjednoczone. To wszystko są rzeczy całkowicie ze sobą powiązane - zastrzegł.

Szef NATO wskazał, że w tej sytuacji to Europa powinna zmaksymalizować swoje wsparcie wojskowe dla Ukrainy . Dodał jednak, że te wysiłki będą niewystarczające bez wsparcia USA.

Wcześniej, we wtorek, Biały Dom potwierdził doniesienia portalu Politico o wstrzymaniu przekazywania Ukrainie części pocisków do systemów obrony powietrznej. Jak poinformowała rzeczniczka amerykańskiej administracji, decyzja taka została podjęta, by "postawić interesy Ameryki na pierwszym miejscu".