Korea Północna wyśle nowych żołnierzy na Ukrainę. "Ofensywa na dużą skalę"

"Ofensywa na dużą skalę". Tysiące koreańskich żołnierzy ma wesprzeć Rosję

Kim Dzong Un przygotowuje się do wysłania od 20 do 30 tys. północnokoreańskich żołnierzy na Ukrainę - podaje amerykański CNN. Dodatkowe siły miałby zostać przetransportowane do Rosji w ciągu najbliższych miesięcy. Potwierdzeniem tych planów mają być najnowsze zdjęcia satelitarne.