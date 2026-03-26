Amerykańska armia ma problemy. Zmieniają zasady rekrutacji

W skrócie Amerykańska armia podniosła limit wieku rekrutacji do 42 lat i wprowadziła inne zmiany.

Zmiany mają związek z problemami rekrutacyjnymi w ostatnich latach, kiedy liczba nowych żołnierzy była niższa od założonych celów.

Ekspertka Katherine Kuzminski stwierdziła, że zmiany wynikają z trudności rekrutacyjnych i kryzysu demograficznego, a nie z nawiązaniem do konfliktu z Iranem.

Zmiany, które wejdą w życie 20 kwietnia, dotyczą także osób, które zostały skazane za posiadanie marihuany lub związanych z nią akcesoriów. Wcześniej mogły one wziąć udział w rekrutacji wyłącznie za specjalną zgodą Pentagonu.

Podniesienie limitu oznacza, że rekrutacja do sił lądowych Stanów Zjednoczonych będzie bardziej zbliżona do tej obowiązującej w innych rodzajach sił zbrojnych. Dla przykładu, siły powietrzne podniosły maksymalny wiek poborowych do 42 lat w 2023 roku.

Jak sugeruje "The Guardian", zmiany w armii USA mogą być spowodowane trudnościami w rekrutacji nowych żołnierzy. Amerykańskie siły zbrojne borykają się z tym od kilku lat.

W 2022 r. armia stanęła w obliczu poważnego kryzysu rekrutacyjnego. Ustalony na ten rok cel wynosił 60 tys. nowych żołnierzy, podczas gdy udało się przyjąć tylko ok. 45 tys. Podobnie sytuacja wyglądała w kolejnym roku, kiedy ponownie zabrakło ok. 15 tys. chętnych.

Zobacz również: Patryk Idziak

W związku z tym w 2024 roku wojskowi zdecydowali się obniżyć cel i przyjąć 55 tys. osób, co udało się zrealizować. Wyniki zdecydowanie się poprawiły w ubiegłym roku, kiedy US Army zrekrutowała 62 tys. nowych żołnierzy, co, zdaniem sekretarza wojny Pete'a Hegsetha, ma związek z poparciem dla Donalda Trumpa.

Przedstawiciele samej armii widzą w tym wzroście raczej efekt wyższej stopy bezrobocia wśród osób w wieku od 16 do 24 lat oraz wprowadzonego w celu zażegnania kryzysu programu szkoleniowego dla chętnych.

Wojna w Iranie przyczyną zmian? Ekspertka zaprzecza

W przestrzeni medialnej pojawiły się sugestie mówiące, że podniesienie limitu jest związane z większym zapotrzebowaniem USA na żołnierzy po rozpoczęciu wojny z Iranem na Bliskim Wschodzie.

Z tą oceną nie zgadza się cytowania przez "The New York Times" Katherine Kuzminski z Centrum Nowego Bezpieczeństwa Amerykańskiego (Center for a New American Security). - To o wiele bardziej odpowiedź na wyzwania związane z rekrutacją, z którymi mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich czterech lat, niż na konkretny konflikt - zapewniła.

Jak podkreśliła, w związku z kryzysem demograficznym w Stanach Zjednoczonych, a także faktem, że tylko 23 proc. młodych Amerykanów spełnia wymagania stawiane rekrutom, armia musi starać się dotrzeć do jak najszerszej grupy osób.

Ekspertka zauważyła także, że starsi rekruci mogą okazać się znaczącym atutem dla wojska, poszukującego osób z doświadczeniem w dziedzinach takich jak cyberbezpieczeństwo, logistyka czy transport.

Źródła: "The Guardian", "The New York Times"

Jabłoński: Rosjanie śmieją się z sankcji Polsat News Polsat News