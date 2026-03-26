Parlament Europejski zdecydował ws. immunitetu Grzegorza Brauna
Parlament Europejski opowiedział się za odebraniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Sprawa ma związek ze zniszczeniem ukraińskiej i unijnej flagi oraz zaprzeczaniem zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez Trzecią Rzeszę Niemiecką. To nie pierwsza tego typu decyzja podjęta w związku z działaniami europosła.
W skrócie
- Parlament Europejski podjął decyzję o odebraniu immunitetu Grzegorzowi Braunowi.
- Wnioski o uchylenie immunitetu dotyczą zniszczenia flag oraz zaprzeczania zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez Trzecią Rzeszę Niemiecką.
- To kolejna decyzja PE w sprawie immunitetu Brauna, wcześniej dotyczyły one m.in. zniszczenia świec chanukowych i naruszenia nietykalności cielesnej.
Wcześniej, w poniedziałek, Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego jednogłośnie poparła wniosek o uchylenie immunitetu europosła Grzegorza Brauna.
- W PE nie ma miejsca na antysemityzm, rasizm, homofobię. Tu nikt nie staje po stronie ekstremizmów - powiedział tuż po tamtym głosowaniu europoseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek.
Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadła podczas minisesji plenarnej PE w Brukseli. Głosowanie rozpoczęło się po godz. 11. Europosłowie poparli oba dwa wnioski o uchylenie immunitetu politykowi Konfederacji Korony Polskiej.
Sprawa Grzegorza Brauna. Parlament Europejski za odebraniem immunitetu
To nie pierwsza tego typu decyzja podjęta w związku z działaniami europosła. Wcześniej PE zagłosował za odebraniem immunitetu Braunowi dwukrotnie - w sprawach dotyczących zniszczenia świec chanukowych w Sejmie i naruszenia nietykalności cielesnej ginekolożki w Oleśnicy.
Podjęta w czwartek decyzja unijnego organu ma związek z dwoma wnioskami. Jeden z nich jest powiązany ze zniszczeniem flag Ukrainy i UE, a kolejny z zaprzeczaniem zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez Trzecią Rzeszę Niemiecką.
Drugi z tych wniosków został skierowany do Parlamentu Europejskiego przez prokuratora generalnego pod koniec lutego. - Nie będzie zgody na tego typu wypowiedzi w Polsce - powiedział wtedy Waldemar Żurek.
Grzegorz Braun bez immunitetu. Zapadła decyzja ws. europosła
Sprawa ta dotyczy stwierdzenia europosła, które padło w trakcie wywiadu na łamach Radia Wnet. Braun zaprzeczył wtedy istnieniu komór gazowych w obozach zagłady, informacje o nich nazywając "fejkiem".
- Przekaz pseudohistoryczny, który Muzeum Auschwitz-Birkenau oferuje, jest materiałem, który nie spełnia, powiedziałbym tak, kryteriów warsztatu historyczno-naukowego we wszystkich szczegółach. I to jest właśnie fakt - przekonywał Braun.
Prowadzący rozmowę Łukasz Jankowski stwierdził, że "są pewne granice" i zakończył rozmowę. Wkrótce później posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska zapowiedziała złożenie zawiadomienia w tej sprawie do prokuratury.