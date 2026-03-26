W skrócie Rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronami na region Odessy, uszkadzając infrastrukturę portową i energetyczną oraz raniąc jedną osobę.

Dostawy prądu zostały wstrzymane dla około 17 tysięcy konsumentów, a mieszkańcy Wilkowa pozostają bez wody; trwają prace naprawcze.

Rosyjskie źródła podały, że zestrzelono w nocy z wtorku na środę 389 ukraińskich dronów, a na rosyjskim terytorium doszło do uszkodzeń infrastruktury portowej i energetycznej.

Agencja Reutera, powołując się na informacje Ukraińskiej Administracji Portów Morskich, przekazała, że zaatakowany został jeden z portów nad Dunajem w obwodzie odeskim, nie podając, o jaki dokładnie obiekt chodzi. Celem ataku Rosjan miały stać się m.in. magazyny oraz budynki administracyjne. "Port nadal działa" - dodała agencja.

Więcej informacji zdradziła administracja miasta Izmail w obwodzie odeskim, przekazując w komunikacie na Telegramie, że wróg zaatakował tamtejszą infrastrukturę portową oraz energetyczną. Szef administracji obwodu odeskiego Ołeh Kiper wskazał natomiast, że jedna osoba została ranna.

Jak dodał Kiper, w nocy ze środy na czwartek Rosjanie zaatakowali Odessę za pomocą dronów szturmowych, a na miejscu wybuchły pożary, które zostały "szybko" ugaszone przez strażaków.

Rosja zaatakowała nad Dunajem. Uszkodzony został port

W wyniku rosyjskich uderzeń wstrzymane zostały dostawy prądu do około 17 tys. konsumentów. Bez wody pozostają z kolei mieszkańcy miejscowości Wilkowo. Służby dokładają wszelkich starań, aby rozwiązać ten problem.

"Infrastruktura krytyczna została przełączona na zasilanie awaryjne. Trwają prace naprawcze" - podsumował szef administracji obwodu odeskiego.

Zdaniem agencji Reutera w nocy ze środy na czwartek Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 153 drony, z czego 130 zostało zestrzelonych lub zneutralizowanych. W czwartkowym oświadczeniu Ministerstwo Obrony Rumunii podało, że fragmenty jednego z bezzałogowców spadły dwa kilometry od wsi Parches w okręgu Tulcza.

Na przestrzeni trwającej od czterech lat wojny Rosja wielokrotnie atakowała ukraińskie porty. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha poinformował w poniedziałek, że infrastruktura portowa w Odessie w ciągu ostatniego miesiąca doświadczyła większej liczby ataków niż w całym poprzednim roku.

Obecne nasilenie ataków jest mocno powiązane z intensyfikacją działań po stronie Ukraińców.

Wojna w Ukrainie. Moskwa doświadczyła "jednego z największych" ataków

Jak przekazało wcześniej rosyjskie wojsko, w nocy z wtorku na środę miał miejsce "jeden z największych" od początku wojny ataków na terytorium Rosji.

Moskwa poinformowała wówczas o zestrzeleniu 389 ukraińskich maszyn. Według wydanych komunikatów głównymi celami Ukraińców były tereny przygraniczne, ale również okolice rosyjskiej stolicy oraz północno-zachodnia część kraju, w tym obwód leningradzki.

Jak wskazał gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko, zaatakowano w strategicznym porcie Ust-Ługa nad Bałtykiem, który obsługuje m.in. transport ropy, węgla i nawozów. Na miejscu wybuchł pożar, który ostatecznie udało się ugasić. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Na południu Rosji, w obwodzie biełgorodzkim graniczącym z Ukrainą, także odnotowano skutki ataku rakietowego. Gubernator Wiaczesław Gładkow poinformował o poważnych uszkodzeniach infrastruktury energetycznej, które doprowadziły do przerw w dostawach prądu i wody.

