W skrócie Pentagon po raz pierwszy od dekad nie planuje opublikować przeglądu rozmieszczenia wojsk za granicą - według informacji Politico.

Brak publikacji przeglądu budzi obawy o przejrzystość wobec Kongresu, NATO oraz może nasilać napięcia w Europie.

Global Posture Review to dokument, który określa priorytety wojskowe USA i był poprzednio publikowany na początku nowej kadencji prezydenckiej.

Politico powołuje się na informacje od czterech amerykańskich informatorów i urzędników NATO oraz trzech europejskich dyplomatów. Według źródeł amerykańska administracja twierdzi, że "dostarczyła wystarczająco dużo informacji w dokumentach strategicznych".

Dotąd globalny przegląd rozmieszczenia amerykańskich sił (Global Posture Review) był publikowany na początku kadencji prezydenta przejmującego urząd. Dokument określa priorytety wojskowe oraz plany zarządzania zasobami Departamentu Obrony

Działania Donalda Trumpa. Sojusznicy informowani dopiero po fakcie

Nieopublikowanie przeglądu byłoby kolejnym ruchem administracji Donalda Trumpa wpisującym się we "wzorzec" działania na własną rękę w Białym Domu - ocenia Politico. W przypadku ataków na łodzie na Karaibach czy uderzenia na Iran sojusznicy USA byli informowani po fakcie.

- Zdajemy sobie sprawę, że musimy wziąć na siebie znacznie większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, i tak jest. Ale potrzebujemy przewidywalności - powiedział dla Politico jeden z przedstawicieli NATO, zaznajomiony z sytuacją.

Zobacz również: Aleksandra Czurczak

Brak jasnych informacji ogranicza przejrzystość amerykańskich ambicji militarnych wobec sojuszników i Kongresu. Zdaniem dziennika może też doprowadzić do zwiększenia napięć, szczególnie w Europie.

- Jeśli tego nie mamy, to z pewnością nie będzie to pomocne dla naszej pracy. Byłbym rozczarowany tą decyzją - skwitował Jim Banks, były oficer rezerwy marynarki wojennej USA i członek Senackiej Komisji ds. Sił Zbrojnych.

"Stres" w Europie a strategia administracji Donalda Trumpa

Jak opisuje Politico, Europa boi się "niespodzianek" ze strony administracji Trumpa, która bardziej stawia na własne siły niż sojusze.

- Nasza postawa w przyszłości będzie opierać się przede wszystkim na naszej własnej projekcji siły bezpieczeństwa narodowego, czyli zdolności do obrony naszego narodu i naszych interesów - mówił w marcu szef Pentagonu Pete Hegseth.

Jeden z europejskich dyplomatów, który rozmawiał z Politico, podkreślił, że niepewność co do planów USA wywołuje "stres" wśród rządów europejskich i planistów wojskowych.

Zobacz również: Łukasz Rogojsz

Czym jest przegląd rozmieszczenia sił USA?

Global Posture Review - przegląd globalnego rozmieszczenia sił USA - to strategiczny proces prowadzony przez Departament Obrony, którego celem jest ocena, gdzie i w jaki sposób Stany Zjednoczone rozmieszczają siły wojskowe na świecie.

W przeglądzie analizowane jest m.in. to, czy USA mają właściwą liczbę wojsk w regionach takich jak Bliski Wschód. Oceniane jest również zlokalizowanie amerykańskich baz wojskowych adekwatnie do zagrożenia. Dodatkowo Pentagon przeprowadza "liczenie ryzyka", ustalając, które zagrożenia (np. Chiny, zamachy) mogą stanowić największy problem.

Na skutek zdarzeń losowych strategia może jednak szybko się dezaktualizować. Poprzedni taki dokument, przygotowany w 2021 roku za administracji Joego Bidena, stał się nieaktualny po około trzech miesiącach, gdy doszło do pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Źródła: Politico, AFP

Coraz więcej przestępców zza wschodniej granicy w Polsce Polsat News