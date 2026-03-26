W skrócie Abbas Aragczi poinformował, że nie ma żadnych negocjacji pokojowych między Iranem a USA i Izraelem, a Teheran nie zgadza się na zawieszenie broni.

Donald Trump stwierdził, że Iranowi zależy na porozumieniu pokojowym, ale irański rząd boi się o tym powiedzieć publicznie.

Stany Zjednoczone przekazały Iranowi za pośrednictwem Pakistanu 15-punktowy plan zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, a Pakistan wyraził gotowość do organizacji rozmów pokojowych.

- Obecnie nasza polityka polega na kontynuowaniu oporu, a negocjacje się nie odbyły - przekazał w udzielonym w środę wywiadzie szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi, wielokrotnie podkreślając, że żadne rozmowy pokojowe dotyczące zakończenia konfliktu nie mają miejsca.

Jak wskazał, doszło wprawdzie do kontaktów dyplomatycznych z przedstawicielami krajów regionu, jednak stanowisko Teheranu pozostaje niezachwiane.

Negocjacje pokojowe Iran-USA nie mają miejsca? "Wróg musi wyciągnąć trwałą lekcję"

Aragczi stwierdził, że Iran nie daje wiary gwarancjom bezpieczeństwa proponowanym przez państwa oferujące pomoc w wypracowaniu porozumienia z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi.

- Dzięki gwarancjom, które sami stworzyliśmy, nikt nie odważy się ponownie wypowiedzieć wojny narodowi irańskiemu - zapewnił minister, wskazując na działania odwetowe wymierzone w strategiczne cele USA i Izraela w regionie.

Zobacz również: Aleksandra Czurczak

Dyplomata zaznaczył też, że ostatnie wydarzenia są dowodem na to, że obecność amerykańskich baz na terytoriach krajów regionu nie przyczynia się do zapewniania im bezpieczeństwa. Przeciwnie, stanowić ma zagrożenie. - Jeśli te kraje są atakowane, to właśnie z powodu tych baz - stwierdził.

- Wróg musi wyciągnąć trwałą lekcję, aby nigdy więcej nie rozważać nawet kolejnego ataku, a szkody poniesione przez naród irański muszą zostać zrekompensowane - podkreślił Aragczi.

Trump: Iran boi się przyznać, że chce porozumienia

Stanowisko irańskiego ministra stoi w sprzeczności z narracją rządu Stanów Zjednoczonych, który utrzymuje, że negocjacje pokojowe na linii Theran-Waszyngton zostały rozpoczęte i są kontynuowane.

W środę w trakcie kolacji charytatywnej Narodowego Komitetu Kongresowego NRCC w Waszyngtonie Donald Trump przekonywał, że Iran boi się przyznać, że prowadzi rozmowy z USA.

Zobacz również: Maria Kosiarz

- Obawiają się, że zostaną zabici przez swoich własnych ludzi - stwierdził amerykański prezydent, dodając, że irański rząd obawia się też śmierci z rąk Amerykanów.

Jak dodał, Stany Zjednoczone "niszczą" Iran, a konsekwencje w postaci podwyższonych cen ropy są tymczasowe. - Iran z bronią jądrową był nowotworem. Już go wycięliśmy. Skończymy to - zapewniał.

Plan zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Pakistan zaangażował się w pomoc

Dzień wcześniej w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym Trump stwierdził, że Teheran zaczął "mówić z sensem" i przystał na część warunków zaproponowanych przez USA. Jednym z nich jest pozbawienie Iranu rozbudowy potencjału nuklearnego. Prezydent oświadczył, że Iran oficjalnie zrezygnował ze swoich dążeń do posiadania broni jądrowej.

- Teraz mamy nową grupę liderów w Iranie, zobaczymy, jak się sprawdzą - mówił prezydent USA.

Stany Zjednoczone miały przesłać do Iranu za pośrednictwem Pakistanu 15-punktowy plan zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Pakistańska dyplomacja poinformowała, że pozostaje w stałym kontakcie ze stroną amerykańską i wyraziła gotowość do zorganizowania ewentualnych rozmów pokojowych.

Dwaj anonimowi urzędnicy przekazali dziennikowi "The New York Times", że propozycja ta zawiera wzmianki o odblokowaniu cieśniny Ormuz, ograniczeniu sankcji, wycofaniu się Iranu z programu nuklearnego czy ustaleniu limitu rakiet, jakie mógłby posiadać Iran.

Źródło: Tasnim, BBC

"Wydarzenia": Zazdrosne kobiety chciały się zemścić, ale pomyliły mieszkania Polsat News