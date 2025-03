We wtorek doszło do przełomowych ustaleń pomiędzy delegacjami Ukrainy i USA. Po rozmowach w Arabii Saudyjskiej w oświadczeniach poinformowano m.in. o błyskawicznym wznowieniu pomocy wywiadowczej i militarnej Waszyngtonu dla Kijowa.

- Trudno w to uwierzyć. Na pewno będą "przypadkowe" strzały, uderzenia artyleryjskie, "zagubione" drony dokonujące przypadkowych zrzutów czy prowokacje . Myślę, że z ich strony. To będzie wielka katastrofa , wielu ludzi zginie w tym czasie - przekazał Serhij.

- Nie mamy nadziei na szlachetność Rosjan po tym, co robili w Mariupolu, Buczy, Iziumie i tysiącach innych miast i wsi. Nie wierzę w iluzję , że Władimir Putin dobrowolnie zgodzi się na rozejm i będzie go przestrzegał - dodał Selezniow.

Wojskowy Serhij podkreślił natomiast: - Jeśli Rosjanie mają nadzieję, że wszyscy tutaj są tak zmęczeni, że tylko czekają, by opuścić pozycje, to się mylą. - Ilu naszych chłopców zginęło w ciągu trzech lat. Co im powiem w zaświatach? Że Amerykanie zmusili nas do podpisania kapitulacji, a my się odczołgaliśmy, choć nadal mogliśmy czuwać? - argumentował.