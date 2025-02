Donald Trump chce "zachować twarz". Ukraiński ekspert o spotkaniu w Waszyngtonie

- To pierwsza cegiełka w procesie przyszłego, wymuszonego powrotu prezydenta USA do realiów i dostosowania do nich własnej polityki - mówi w rozmowie z Interią Witalii Mazurenko. Zdaniem komentatora, wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu jest "płomykiem optymizmu" w napiętych relacjach Kijów - Waszyngton.