Szefowa klubu Lewicy startowała do Parlamentu Europejskiego z pierwszego miejsca na Mazowszu, mimo to mandatu nie zdobyła. Posłanka podkreśla, że start z okręgu nr 5 był jej decyzją.

- Słuszną decyzją, przemyślaną. Startowałam po to, żeby wspierać całą kampanię wyborczą w terenie, w którym lewica nigdy nie miała mandatu do europarlamentu - podkreśla Żukowska.

Zmiany w koalicji? "Wybory nie mają znaczenia"

- Rozmowy są dobre. To kwestia tego jak finalnie projekt ma wyglądać. Chcemy go w czerwcu wpisać do wykazu prac rządu - zaznaczyła Kotula podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie.

Zdaniem Wieczorka porozumienie jest możliwe. - Jestem pewny, że w przypadku związków partnerskich taki kompromis możemy osiągnąć. Wybory się skończyły, już nie ma co się różnić . Trzeba siąść do stołu i ten kompromis wypracować - powiedział Interii.

W Lewicy mówią o zmianach. Programowych i personalnych

- Potrzebna jest informacja dlaczego nie docieramy z naszymi programami do Polek i Polaków i dlaczego nie przekonujemy ich do Lewicy. To będzie wymagało też poważnych badań. Najpierw trzeba zobaczyć gdzie popełniamy błąd i później przygotować strategię. I dopiero pod tę nową strategię wybierać nowe kierownictwo. Zmiany w kierownictwie na kongresie pewnie nastąpią w przyszłym roku, ale trzeba to robić ze spokojem - mówi Interii minister nauki.