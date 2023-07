Weekend, centrum Poznania. Do pary siedzącej w jednym z lokali podchodzi mężczyzna, który oddaje strzał w kierunku partnera kobiety. Żeby upewnić się, że ofiara zginęła, wypali ponownie, gdy mężczyzna będzie już leżał. Niedługo później napastnik, jak ustaliliśmy pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, sam strzeli sobie w skroń. - To wyglądało jak egzekucja - mówi Interii osoba zaznajomiona ze sprawą. - Były facet tej dziewczyny po prostu zamordował jej obecnego narzeczonego - dodaje.

Rozstali się wiele miesięcy wcześniej

O niedzielnej "strzelaninie" w Poznaniu usłyszała już cała Polska. W sieci pojawiło się nawet nagranie egzekucji, bo chyba nie da się określić inaczej tego, co tam się wydarzyło. Z pierwszych doniesień prasowych wynikało, że jeden z mężczyzn zmarł na miejscu . Drugi pożegnał się z życiem dopiero w szpitalu. Mieli 30 i 31 lat. Do tragedii doszło na oczach roztrzęsionej 20-latki, która rozpaczliwie błagała o pomoc mieszkańców stolicy Wielkopolski. Nikt nie zareagował.

Od wolności do nienawiści

Jak ustaliła jednak Interia, cała trójka faktycznie była związana ze środowiskami wolnościowymi . Kim jest ofiara? Konrad D. był aktywny społecznie i publicznie, pracował w Filharmonii Łódzkiej. Prosił, żeby nazywać go Kordianem, tak też występował w mediach. Mieszkał w Łodzi, a pochodził z okolic Koszalina. Przed laty zaangażowany w działalność Kongresu Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego. Z tamtych czasów pamięta go Artur Dziambor , poseł Wolnościowców.

- To były lata 2011-2014. Pracował w Łodzi, ja z Gdyni. Z czasem stał się dziennikarzem aktywnym w sieci. Prowadził różne projekty, był bardzo pozytywnym człowiekiem, wiecznie uśmiechnięty . Nasz ostatni wywiad odbywał się na lotnisku - wspomina polityk. - Akurat wylatywałem, a on przyjechał, specjalnie żeby nagrać rozmowę. Od kilku lat nie mieliśmy żadnego kontaktu, bo wycofał się z bieżącej polityki - dodaje. Polityk podkreśla, że Konrad był dobrym i lubianym człowiekiem.

Co z napastnikiem? Mikołaj B. także obracał się w środowisku związanym z Januszem Korwin-Mikkem. W 2015 r. startował nawet w wyborach do Sejmu jako reprezentant partii KORWiN . Wystawiono go dopiero na 11. miejscu, więc chyba nikt nie zakładał, że studentowi uda się zdobyć mandat poselski.

- Pamiętam go. Kiedy startował w wyborach do Sejmu, był bardzo młodym człowiekiem. Nie mieliśmy kontaktu przynajmniej od 2017 r., kiedy opuściłem partię - powiedział Interii Artur Bednarz, który przed laty szefował wielkopolskiej partii KORWiN. - Młodzież z naszych środowisk to inteligentni ludzie, interesujący się światem. Oczywiście, trochę niepokorni, bo nikt nie zapisuje się do partii w wieku 18 czy 19 lat, i jest za systemem. Nie wiem, co się z nim działo przez te wszystkie lata. Robił chyba kursy w przestrzeni publicznej - zastanawia się.