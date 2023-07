Borowiak w rozmowie z Interią informował, że policja przyjechała na miejsce zdarzenia przy ul. Święty Marcin w Poznaniu około godz. 17. Służby znalazły dwóch mężczyzn, jeden zginął na miejscu , drugi został przewieziony do szpitala, ale godzinę później poinformowano także o jego śmierci. Uczestnicy zdarzenia byli w wieku 30 i 31 lat. Broń należała do jednego z nich.

- Policjanci, którzy przyjechali na miejsce jako pierwsi, zabezpieczyli broń. To jeden pistolet. Zabezpieczono też obraz z monitoringu miejskiego , ustalono naocznych świadków - mówił rzecznik.

Świadkowie, do których dotarł Polsat News mówili o trzech strzałach, które padły. Z ich relacji wynika, że sprawca podszedł do kobiety i mężczyzny, do którego oddał strzał, po czym popełnił samobójstwo.