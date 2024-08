Wezwanie do zapłaty ponad 27 tys. zł dostała firma, która prowadziła w województwie śląskim hotel. Chodzi o rzekome zaległości związane z abonamentem RTV. W hotelu, we wszystkich pokojach, było ponad 40 telewizorów - za każdy płaciła skrupulatnie daninę. W trakcie pandemii koronawirusa hotel został zamknięty, odbiorniki wyrejestrowano. - Nie wiem, w jaki sposób stwierdzono, że obowiązek abonamentowy istnieje, skoro go nie ma - komentuje Interii prawniczka Katarzyna Arasiewicz. Na drodze do wyjaśnienia tej sprawy pojawił się jednak problem.