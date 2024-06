Katarzyna Arasiewicz jest prawniczką z Wrocławia. W ostatnich latach zajmowała się sprawami dotyczącymi abonamentu RTV . Pomogła m.in. panu Maciejowi, który wyrejestrował telewizor, sprzedał mieszkanie, a po 13 latach na nowy adres zamieszkania dostał wezwanie do zapłaty ponad 1500 zł zaległego abonamentu RTV. Sprawę opisywaliśmy TUTAJ.

Abonament RTV. Zajęli jej 1500 zł. Poczta zwróciła pieniądze

Przypomnijmy: aby wystąpił obowiązek wynikający z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych , musi dojść do rejestracji odbiornika telewizyjnego lub radiowego przez daną osobę.

- Trzy lata temu zaczęły przychodzić do mnie upomnienia do zapłacenia zaległości abonamentowych. Zawsze odpowiadałam, że sprawa mnie nie dotyczy - wyjaśnia.

- Doszło do zajęcia kwoty 1545,57 zł na moim koncie bankowym - opowiada prawniczka.

Sprawa wyjaśniana była od 2021 roku do początku 2024. - Po długiej walce zwrócono mi pieniądze - mówi Katarzyna Arasiewicz.

Abonament RTV. "Wynik zdarzeń losowych". Na przykład klęski żywiołowej

W piśmie do Katarzyny Arasiewicz Poczta Polska wskazuje, że spółka dokonała ponownej analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego. "W wyniku poczynionych ustaleń stwierdzono, iż w zasobach Poczty Polskiej brak jest dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie przez panią odbiornika [...]. Powyższe uniemożliwia wykazanie wobec Pani istnienia obowiązku [...] o opłatach abonamentowych" - czytamy w dokumencie.

Spółka wyjaśnia też, że takie sytuacje " należą do incydentalnych " i "są wynikiem np. zdarzeń losowych czy też skutków klęsk żywiołowych ".

- Jak dla mnie świadczy to o chaosie, braku procedur i bezprawiu. Na końcu jest zdezorientowany, bezradny i bezbronny człowiek z zajętym kontem i zabranymi pieniędzmi. Byłam takim człowiekiem i czułam się okradziona i oszukana, bo trzeba było trzech lat, żeby sprawę wyjaśnić - komentuje. Katarzyna Arasiewicz

Abonament RTV zniknie? Jest propozycja nowej opłaty

Poprosiliśmy Pocztę Polską o odniesienie się do sprawy. Biuro prasowe odpowiedziało, że "nie rozpatruje skarg klientów za pośrednictwem mediów".

Średnia ściągalność abonamentu radiowo-telewizyjnego w Polsce wynosi około 30 proc. i z roku na rok maleje. W związku z tym ma dojść do zmian. Padł pomysł, by abonament zastąpić nową daniną. Opłata audiowizualna w wysokości 108 zł miałaby być płacona raz do roku.