- Takie gesty w polityce są bardzo ważne i Karol, ale też jego otoczenie, to dobrze czują. To spotkanie miało pokazać, że Karolowi po wyborze nie odbiła woda sodowa i wie, komu zawdzięcza zwycięstwo - mówi nam jeden z posłów, obecnych na sali.

- Daje to nadzieję, że nie będzie powtórki z rozrywki i relacje nowego prezydenta z prezesem ułożą się inaczej niż z Andrzejem Dudą. Dla całego obozu to dobrze - wskazuje nasz rozmówca, nawiązując do tego, że w ostatnich latach prezes PiS i prezydent Duda nie utrzymywali żadnych kontaktów, a ich wzajemne relacje nie układały się dobrze.

Karol Nawrocki, jak powiedział nam jeden z posłów, "oddał cesarzowi, co cesarskie", a Jarosław Kaczyński potrafi takie gesty docenić. W kampanii wyborczej często sztab wyborczy doradzał Nawrockiemu, by mocniej odcinał się od PiS i nie dziękował na każdym kroku Kaczyńskiemu za to, że go wskazał jako kandydata. Nawrocki nie słuchał. Sztabowcy załamywali ręce, gdy na konwencji powiedział ze sceny, że jest "decyzją prezesa Kaczyńskiego", bo wiedzieli, że zostanie to wykorzystane przeciwko niemu.