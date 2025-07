Jednym z uczestników spotkania jest poseł PiS Jarosław Sellin , który w mediach społecznościowych poinformował o tym, co dzieje się na sali.

Poseł Radosław Fogiel pytany, czego oczekuje po spotkaniu z Nawrockim powiedział, że po zwycięskich wyborach posłowie PiS chcieli mieć okazję, "by spotkać się z prezydentem elektem, pogratulować mu zwycięstwa i podziękować, że zdecydował się wystartować w wyborach". - Zapewne podczas dzisiejszego spotkania będziemy rozmawiać o współpracy klubu parlamentarnego PiS i Sejmu z nowym prezydentem - zaznaczył Fogiel.

Według Fogla jednym z głównych tematów spotkania będą prawdopodobnie plany legislacyjne prezydenta Nawrockiego. Podczas kampanii wyborczej zapowiadał on m.in. powrót do początkowej wersji projektu CPK, podniesienie drugiego progu podatkowego, czy PIT 0 proc. dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci - przypomniał Fogiel.

- To jest naturalne, że prezydent musi współpracować z parlamentarzystami w procesie legislacyjnym , bo parlamentarzyści przegłosowują ustawy, które pan prezydent przedkłada czy podpisuje - dodał polityk, który nie chciał ujawniać swoich danych. Jak ocenił, rozmowy będą "niezwykle merytoryczne" i będą dotyczyły współpracy w stanowieniu prawa.

- Myślę, że to spotkanie takie ogólne jest zbyt szerokie. Pan prezydent spotyka się z poszczególnymi posłami, przedstawicielami różnych środowisk, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości. Z tymi, którzy są specjalistami w poszczególnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, w kwestiach obronności, energetycznych, emerytalnych, rozwojowych - przekazał Bogucki. Jak dodał, te spotkania "już się odbywają, mają bardziej charakter ekspercki po to, żeby jak najszybciej przekuwać to na język ustaw, wychodzić z inicjatywą prezydencką".