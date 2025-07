Ogłosił, że podpisałby m.in. ustawę podwyższającą kwotę wolną od podatku do 60 tys. złotych. Dodał, że liczy, iż do końca sierpnia rząd ruszy z deregulacją i przyjmie co najmniej połowę z zapowiadanych zmian, których również jest zwolennikiem.

- Jestem gotowy do wszystkich rozmów wokół naprawy polskiego wymiaru sprawiedliwości , do naprawy polskiego ustroju zapisanego w Konstytucji - zapewnił Karol Nawrocki.

Dodał, że polska ustawa zasadnicza jest łamana. W tym kontekście mówił m.in. o części sędziów, których status jest podawany w wątpliwość. Przypomniał, że jeśli do lutego 2026 roku nie dojdzie do zmian w sądownictwie, to wystąpi do Senatu o rozpisanie referendum ogólnokrajowego. To jeden z postulatów podnoszonych już w trakcie ostatniej kampanii.