Ewa Zajączkowska-Hernik przebojem wchodzi do Parlamentu Europejskiego. Rzeczniczka Konfederacji przekonała do siebie prawie 102,5 tys. Polaków. W rozmowie z Interią opowiada m.in. o przyszłej współpracy z Grzegorzem Braunem w Brukseli, przyczynach sukcesu swojej formacji czy potencjalnych koalicjach w Europarlamencie. - Zdobycie czwartego wyniku w całym okręgu, tak prestiżowym jak Warszawa, to nie lada wyczyn. Jedyne, co mi pozostaje, to być wdzięczną moim wyborcom za to, że mi zaufali - mówi świeżo upieczona europosłanka.