- Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i dotyczy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w osobie Ministra Zdrowia poprzez niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia ustalonej osoby poprzez ujawnienie za pośrednictwem środków masowego komunikowania we wpisie na internetowym portalu X , czym działał na szkodę interesu prywatnego osoby prywatnej - przekazał.

- Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Postepowanie jest w toku. W tej sprawie występuje jedna osoba podejrzana. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła m. in. Naczelna Izba Lekarska. Za ten czyn grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności - dodał.