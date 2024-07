W kopalni Rydułtowy w województwie śląskim doszło w czwartek o godzinie 8:16 do wstrząsu wysokoenergetycznego. Miał on miejsce na głębokości 1200 metrów i był tak silny, że odczuły go również osoby znajdujące się na powierzchni. Potwierdzono, że są osoby ranne. Utracono kontakt z częścią załogi. Pod ziemią jest wciąż 40 górników. Na miejscu jest ponad 15 karetek pogotowia oraz trzy śmigłowce LPR.