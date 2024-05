Tragedia w kopalni Mysłowice-Wesoła. Trzeci górnik nie żyje

Mysłowice-Wesoła. Wstrząs w kopalni. Nie żyje trzeci górnik

Do tąpnięcia w mysłowickiej kopalni węgla kamiennego doszło we wtorek około 3:30 rano, na głębokości 865 metrów. W zagrożonym obszarze przebywało 15 górników. Jedenastu z nich wycofano i trafili oni do szpitali. Rozpoczęła się akcja ratunkowa, ponieważ pod ziemią pozostało czterech innych pracowników.