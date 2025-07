"Zachowajcie ostrożność, stosujcie się do poleceń służb pracujących na miejscu. Jeśli to możliwe - wybierzcie alternatywną trasę" - apelują mundurowi.

- Z zakładu ewakuowano osiem osób , to pracownicy, nie ma osób poszkodowanych - powiedziała Interii nadkom. Tatiana Lukoszek, rzeczniczka policji w Siemianowicach Śląskich.

Jacek Dobrzyński , rzecznik prasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji, poinformował, że według pierwszych meldunków i wstępnych informacji pożar w Zakładzie Tworzyw Sztucznych w Siemianowicach Śląskich miał rozpocząć się podczas obsługi maszyny z laserem do cięcia .

- Brak poszkodowanych, co jest bardzo ważne. Załoga ewakuowana, duża hala 30 na 100 metrów. Wewnątrz są butle z acetylenem. Z uwagi na zagrożenie wybuchem wewnątrz hali będzie trudna akcja gaśnicza. Na miejscu jednostka chemiczna, duże zadymienie - powiedział Dobrzyński podczas konferencji prasowej MSWiA.

"Służby prowadzą intensywne działania gaśnicze przy ul. Chemicznej, gdzie doszło do pożaru tworzyw sztucznych na powierzchni ok. 200 metrów kwadratowych wewnątrz hali produkcyjnej" - poinformowała Państwowa Straż Pożarna.

Nadkom. Tatiana Lukoszek przypomniała, że ulica Chemiczna jest całkowicie zablokowana z uwagi na prowadzą akcję gaśniczą. - Policja zabezpiecza to miejsca - powiedziała policjantka.

"Apelujemy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń oraz komunikatów służb ratunkowych. Działania cały czas trwają" - poinformowali strażacy.

W niedzielę wieczorem doszło do pożaru hali produkcyjno-magazynowej w Mińsku Mazowieckim (woj. mazowieckie). W obiekcie produkowano i przechowywano różnego rodzaju folie i opakowania z tworzyw sztucznych.

W niedzielę straż pożarna zaapelowała do mieszkańców Mińska Mazowieckiego i okolic o profilaktyczne zamknięcie okien, o unikanie przebywania na otwartej przestrzeni w pobliżu miejsca zdarzenia, o niezbliżanie się do terenu akcji i umożliwienie swobodnego przejazdu pojazdom ratowniczym oraz o ścisłe stosowanie się do komunikatów i poleceń służb. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert.