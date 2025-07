Pożar hali w Mińsku Mazowieckim. Straż podała nowe informacje

Jak poinformował w nocy z poniedziałku na niedzielę rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP starszy brygadier Karol Kierzkowski, "pożar hali magazynowej w Mińsku Mazowieckim został opanowany ". "Trwa dogaszanie ognia. Działania potrwają jeszcze wiele godzin" - napisał we wpisie.

W niedzielę wieczorem doszło do poważnego pożaru hali w Mińsku Mazowieckim (woj. mazowieckie), gdzie produkowano i przechowywano różnego rodzaju folie i opakowania z tworzyw sztucznych. Zgłoszenie o pożarze pojawiło się o godz. 19.35. Wszystkie osoby z budynku zostały ewakuowane.

Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Józef Galica przekazał podczas jednego z briefingów, że pożar był dosyć skomplikowany , a na miejscu pracowało 60 zastępów straży pożarnej - ok. 280 strażaków.

Nadbryg. Galica przekazał również, że tym co stwarzało największe zagrożenie, były półprodukty do produkcji opakowań foliowych. Zaznaczył przy tym, że strażacy mieli do czynienia z gazem, który znajdował się wewnątrz hali.