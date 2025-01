Siedmiu poszkodowanych w wieku od 33 do 46 lat nadal przebywa w szpitalu , z czego czterech utrzymywanych jest w stanie śpiączki farmakologicznej. Wszyscy doznali rozległych poparzeń ciała , a proces ich leczenia wymaga licznych zabiegów operacyjnych oraz długotrwałej rehabilitacji.

Wypadek w kopalnii. Trzech górników nie żyje

Tragiczny wypadek w kopalni Knurów-Szczygłowice miał miejsce w środę 22 stycznia. Najprawdopodobniej doszło do zapalenia się metanu w ścianie wydobywczej, co doprowadziło do wybuchu.