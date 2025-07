O tym, że rodzina domaga się prawdy w sprawie udziału Teresy D. w ukrywaniu Jacka Jaworka, mówiła w rozmowie z "Faktem" pani Iwona, siostra Justyny, zastrzelone przez 55-latka. Jak twierdzi, bliscy zbitych nie potrafią zrozumieć, co mogło kierować kobietą.

- Płakała z nami, modliła się przy grobach, rozmawiała z Giannim (synem zabitej pary, jedynym ocalałym - red.), on tak ją lubił. Tymczasem w jej domu gościł się w najlepsze Jacek Jaworek, tak jakby nic się nie stało. Jak ona mogła spojrzeć nam prosto w oczy, jak mogła nas oszukiwać? Niech ciocia Teresa spojrzy na zdjęcia ofiar i powie wreszcie prawdę - mówiła.- Nie wiem, co mogło się stać, że przyjęła do siebie mordercę - zastanawia się.