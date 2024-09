Sąd zdecydował w sprawie ciotki Jacka Jaworka

Jak potwierdziła Interia, we wtorek Sąd Okręgowy w Częstochowie rozpatrzył zażalenie obrońcy ciotki Jacka Jaworka na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie i zmienił je, uchylając tymczasowego aresztu.

- Sąd nakazał zwolnić podejrzaną (z aresztu - red.). Postanowienie to jest prawomocne , nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Sąd uznał, że na obecnym etapie postępowania nie ma podstaw do zastosowania tymczasowego aresztowania względem podejrzanej - wyjaśnił sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie Dominik Bogacz.

Teresa D., krewna Jacka Jaworka, została zatrzymana 7 sierpnia w Dąbrowie Zielonej. Po dwóch dniach decyzją sądu 74-latka została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące i przewieziona do zakładu karnego w Lublińcu.

Wcześniej dziennikarze "Faktu" dotarli do informacji, wedle których podczas przeszukiwania domu ciotki mężczyzny, u której to Jaworek miał ukrywać się przed śmiercią, śledczy znaleźli telefony komórkowe. Aparaty najprawdopodobniej należały właśnie do poszukiwanego. Ukryte były w pokoju krewnej.