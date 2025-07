"Pogrzeb Justyny i Zbyszka odbędzie się już jutro. To będzie moment bardzo osobisty , przeznaczony dla rodziny, przyjaciół i bliskich. Prosimy wszystkich - dziennikarzy, media, osoby postronne - by uszanowali naszą żałobę " - czytamy.

Bliscy zabitej przez Tadeusza D. pary poprosili o niewykonywanie zdjęć i filmów oraz niepublikowanie relacji z pogrzebu. "Dla nas to nie jest wydarzenie - to rozdzierające serca pożegnanie" - podkreślono. Przypomnijmy, ofiary miały 31 i 26 lat. To zięć i córka napastnika.