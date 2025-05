Do zbrodni doszło 10 lipca 2021 r. Jacek J. zastrzelił wówczas brata, bratową i 17-letniego bratanka . Inne zarzuty wobec niego dotyczyły posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia i gróźb karalnych kierowanych pod adresem brata i bratowej. Jacek J. nigdy nie został przesłuchany przez prokuratora - udało mu się uciec, a następnie się ukrywał. Był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu.

Prokuratura uzyskała także kilkanaście opinii biegłych m.in. z zakresu genetyki sądowej, informatyki, daktyloskopii, broni i amunicji, badań chemicznych, fonoskopii i badań poligraficznych. Śledczy otrzymali też materiał dowodowy w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, zwrócili się w tej sprawie do władz Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Cypru i Irlandii.

Trzy lata po zbrodni, 19 lipca 2024 r. w Dąbrowie Zielonej koło Częstochowy przypadkowe osoby znalazły zwłoki mężczyzny. Badania genetyczne potwierdziły, że to Jacek J. Przyczyną jego śmierci były obrażenia głowy, powstałe w wyniku jednokrotnego postrzelenia z broni palnej. Na ciele nie znaleziono innych obrażeń. Na miejscu zabezpieczono broń palną i amunicję, które zostały poddane badaniom przez biegłych z zakresu balistyki.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie prowadzi jeszcze śledztwo przeciwko ciotce Jacka J. Teresie D., która jest podejrzana o utrudnianie postępowania - ukrywała go w swoim domu w Dąbrowie Zielonej od listopada 2023 do 19 lipca 2024 r. - Śledztwo dotyczy także utrudniania postępowania karnego przeciwko Jackowi J. w okresie od lipca 2021 roku do listopada 2023 roku, w szczególności poprzez ukrywanie podejrzanego - zaznaczył prok. Ozimek.