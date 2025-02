Karolina Wróbel zaginęła 3 stycznia, gdy wyszła z mieszkania w Czechowicach-Dziedzicach (woj. śląskie) do pobliskiego osiedlowego sklepu. 24-latka wychowywała samotnie dwoje dzieci: dziewięcioletniego Fabiana i pięcioletniego Tymoteusza. Od września ubiegłego roku wynajmowała mieszkanie razem z bratem i jego kolegą Patrykiem B. Z nieoficjalnych informacji Interii wynika, że to właśnie on miał zostać zatrzymany około tydzień po zaginięciu kobiety.

