Alarm powodziowy w gminie na Śląsku. "Sytuacja co najmniej zła"

Zebrzydowice z masą wody

- Po intensywnych opadach doszło do podtopień , głównie w Marklowicach Górnych i Zebrzydowicach . Woda wdarła się do niektórych piwnic. Pod wiaduktem kolejowym podtopiona jest droga wojewódzka 937. Można nią przejechać. Jest tam około 20 cm wody, która spływa z rowów i gór informował Janusz Król.

Strażacy proszą o pomoc

Członkowie OSP zaapelowali też do mieszkańców o pomoc w przygotowywaniu materiałów do obrony miejscowości przed wzbierającą wodą: "Jeśli ktoś z Was dysponuje sprawnym ciałem, łopatą i gumowcami zachęcamy do pomocy w ładowaniu worków z piaskiem!" - czytamy.