Ewangeliczne opisy są zgodne: Jezus zabiera trzech uczniów - Piotra, Jakuba i Jana - na wysoką górę. Tradycja utożsamia to miejsce z Górą Tabor w Galilei. Tam, z dala od tłumu, dochodzi do czegoś, co trudno ująć w proste słowa.

Kluczowy moment chrześcijaństwa. Historia z Góry Tabor

Jezus zaczyna się modlić i nagle Jego twarz jaśnieje, a szaty stają się lśniąco białe. Uczniowie widzą Go w zupełnie nowym świetle. Towarzyszą Mu dwie postaci ze Starego Testamentu: Mojżesz (symbol Prawa) i Eliasz (symbol Proroków). Rozmawiają z Jezusem o Jego odejściu, czyli męce, śmierci i zmartwychwstaniu, które mają nastąpić w Jerozolimie.

W pewnym momencie z obłoku słychać głos: "To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie". Uczniowie padają na twarz ze strachu. Nie wiedzą, co się dzieje, ale wiedzą jedno: to doświadczenie nie jest zwyczajne.

Przemienienie miało być przygotowaniem na to, co miało dopiero nadejść - na czas próby, upokorzenia, cierpienia. Piotr, Jakub i Jan byli świadkami również agonii w Ogrodzie Oliwnym. Widząc Jezusa bezbronnego i samotnego, mogli przypomnieć sobie tamtą chwilę na górze. To właśnie wtedy zobaczyli, że Jego historia nie kończy się krzyżem. Że jest w niej światło, które nie zgaśnie.

Dla nich był to moment, który zmienił wszystko. Piotr po latach wspominał to wydarzenie w swoim liście: "Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej". (2 P 1,16-18).

Przemienienie Pańskie. 6 sierpnia wierni obchodzą kluczowe święto

Święto Przemienienia Pańskiego obchodzone jest 6 sierpnia, zarówno w Kościele katolickim, jak i w tradycjach wschodnich. Nie jest to tzw. święto nakazane, czyli nie ma obowiązku uczestniczenia w mszy, ale w wielu miejscach odprawiane są uroczyste liturgie i nabożeństwa.

6 sierpnia to także ważny dzień dla wielu parafii w Polsce - szczególnie tych, którym patronuje Przemienienie Pańskie. Tego dnia obchodzone są tam odpusty, czyli wyjątkowe uroczystości połączone z możliwością uzyskania tzw. odpustu zupełnego - duchowej łaski, której towarzyszy świąteczny charakter wydarzenia: procesje, festyny, jarmarki i wspólna modlitwa.

Każdy ma swoją "Górę Tabor"

Wspomnienie Przemienienia Pańskiego to dobra okazja, by zatrzymać się na moment i zadać sobie pytanie: co w moim życiu potrzebuje przemienienia? I czy potrafię - jak uczniowie - spojrzeć z innej strony na to, co trudne albo nieoczywiste? Bo choć tylko oni trzej widzieli przemienionego Jezusa, historia Góry Tabor nie jest zarezerwowana dla nielicznych. I choć to wydarzenie miało miejsce dwa tysiące lat temu, jego symbolika jest aktualna również dziś.

Przemienienie to przypomnienie, że są w życiu momenty, które zmieniają naszą perspektywę i pozwalają spojrzeć inaczej na codzienność, na trudne decyzje, na siebie samych. Nie chodzi tylko o sprawy religijne. Takie "przebłyski" mogą pojawić się także podczas ważnej rozmowy, wyjazdu, kryzysu albo chwili ciszy. Chwilę trwają, ale zostają w głowie i sercu na długo. Nie trzeba spektakularnych wydarzeń. Wystarczy otwartość i gotowość, by zauważyć, że czasem największe zmiany zaczynają się od prostego "wchodzę z Tobą na górę".

