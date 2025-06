Tego nakazu powinien przestrzegać każdy katolik. W jednej sytuacji nie obowiązuje

Wbrew pozorom, znalezienie kościoła katolickiego za granicą nie jest dziś szczególnie trudne. W erze powszechnego dostępu do internetu wiele osób planujących urlop w obcym kraju z wyprzedzeniem sprawdza lokalizację świątyń, godziny nabożeństw i język liturgii .

W miejscowościach wypoczynkowych, w których latem przebywa wielu Polaków, duszpasterze z polskich misji organizują liturgie specjalnie dla naszych rodaków - nierzadko w namiotach, przy kapliczkach lub na otwartej przestrzeni, co samo w sobie stanowi niezwykłe doświadczenie duchowe.

Udział w takiej mszy za granicą to coś więcej niż tylko spełnienie religijnego obowiązku - to też doświadczenie powszechności Kościoła. Niezależnie od miejsca na świecie, liturgia ma ten sam rytm i sens, te same czytania, tę samą Ofiarę.