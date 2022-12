Boże Narodzenie 2022 Życzenia noworoczne. Śmieszne i krótkie wierszyki na Nowy Rok 2023

Czy w sylwestra trzeba iść do kościoła?

Kodeks Prawa Kanonicznego określa listę świąt nakazanych. Są to dni, w których wierni mają obowiązek uczestniczenia we mszy świętej oraz nakaz powstrzymywania się tego dnia od wykonywania prac niekoniecznych.

Wiele osób zastanawia się, czy w sylwestra trzeba iść do kościoła. Okazuje się, że nie, ponieważ nie jest to w Kościele katolickim żaden szczególny dzień. Uczestnictwo we mszy świętej 31 grudnia nie jest dla wiernych obowiązkowe. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy sylwester wypada w niedzielę, wtedy pojawienie się na mszy świętej jest konieczne.

Nowy Rok - czy 1 stycznia msza jest obowiązkowa?

Wbrew pozorom w Kościele katolickim 1 stycznia wierni nie celebrują nadejścia Nowego Roku, a Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.

Jest to dzień, który zaliczany jest do grona świąt nakazanych. Oznacza to, że uczestnictwo we mszy świętej w tym dniu jest konieczne, pomimo szampańskiej zabawy dzień wcześniej. O nakazie mówią kanony 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Święto Bożej Rodzicielki istnieje od 1931 r., kiedy to papież Pius XI włączył je do obrzędów na pamiątkę soboru w Efezie. Wtedy wyznaczono datę 11 października, jednak reforma liturgiczna w 1969 roku sprawiła, że ustanowiono to święto nakazanym i przeniesiono je na 1 stycznia. Jest to ostatni dzień w oktawie Bożego Narodzenia.

Co jeśli nie mogę się iść do kościoła 1 stycznia?

Dla niektórych pójście na mszę świętą 1 stycznia może być niemożliwe z różnych powodów. Jednak nic straconego, ponieważ według Kodeksu Prawa Kanonicznego, można uczestniczyć w wieczornej mszy świętej sprawowanej dzień wcześniej. Dzięki temu uniknie się popełnienia grzechu ciężkiego.

