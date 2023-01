Pierwszy raz przyjechał już w 1977 roku. Podróże Josepha Ratzingera do Polski

Benedykt XVI, który w 2013 roku abdykował i przeszedł na emeryturę, zmarł ostatniego dnia 2022 roku. Informację o odejściu 95-letniego papieża seniora przekazał w sobotę 31 grudnia dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni. Przypominamy wszystkie wizyty Josepha Ratzingera w Polsce.

Joseph Ratzinger pierwszy raz w Polsce

Przed wyborem na papieża Joseph Ratzinger kilkukrotnie odwiedzał Polskę. Pierwszy raz był w naszym kraju już w 1977 roku. Pełnił wtedy funkcję arcybiskupa Monachium i był jednocześnie członkiem delegacji episkopatu Niemiec, która przyjechała na Dolny Śląsk.

Oprócz tego Joseph Ratzinger towarzyszył Janowi Pawłowi II podczas jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku. Kardynał Ratzinger wziął nawet dział w słynnej mszy świętej na krakowskich Błoniach. W wywiadzie dla Radia Jasna Góra kardynał Ratzinger przyznał, że podczas pobytu w Polsce czuł entuzjazm wiary w polskim narodzie, który po wyborze Karola Wojtyły na papieża zaczął snuć marzenia o wolności i upadku komunizmu.

Ratzinger spotyka się z prymasem Wyszyńskim

Kolejna wizyta na ziemiach polskich miała miejsce w 1980 roku. Ratzinger jako członek delegacji episkopatu Niemiec na Jasnej Górze spotkał się z prymasem Stefanem Wyszyńskim, który rok później zmarł. Przyszły papież przyjechał na uroczystości pogrzebowe, które miały miejsce 31 maja 1981 roku w Warszawie. Po ogłoszeniu stanu wojennego ówczesny arcybiskup Monachium modlił się w intencji naszego kraju, a w 1982 przyjechał do Katowic, gdzie ufundował dla tamtejszej katedry Chrystusa Króla pamiątkową mozaikę.

Podróże do Opola i odbiór akademickich tytułów honorowych w Lublinie oraz Wrocławiu

W 1988 roku Joseph Ratzinger otrzymał tytuł doktora honoris causa, który odebrał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1999 roku - jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary - przyjechał do Kwidzyna i w tamtejszej katedrze modlił się przed wizerunkiem Doroty z Mątowów - znanej stygmatyczki i błogosławionej.

Kolejne wyróżnienie akademickie Ratzinger otrzymał w 2000 roku, co było powodem jego kolejnej podróży do Polski. Tym razem doktorat honoris causa przyznał mu Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Przy okazji kilka dni później Joseph Ratzinger odprawił mszę w kościele w Oleśnicy i poświęcił tamtejszą rzeźbę Chrystusa Króla Wszechświata.

Co ciekawe, Joseph Ratzinger wiele razy przyjeżdżał także do Opola, gdzie biskupem był jego serdeczny przyjaciel Alfons Nossol. Podczas jednej z takich wizyt w 2009 roku przyszły papież poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła w miejscowości Chorula.

Wizyta Ratzingera w Radomiu, Krakowie i Szczepanowie

Przyszły papież odwiedził także Radom. Wizyta w 2002 roku była połączona z udzieleniem sakry biskupiej Zygmuntowi Zimowskiemu oraz podróżą na Jasną Górę. Tam też Joseph Ratzinger świętował swoje 25-lecie bycia biskupem. Przedostatnia podróż do Polski odbyła się 10 maja 2003 roku. Joseph Ratzinger pojawił się w Krakowie i Szczepanowie jako legat papieski z okazji 750-lecia kanonizacji św. Stanisława.

Pierwsza pielgrzymka papieska do Polski

Joseph Ratzinger - już jako papież Benedykt XVI - z pierwszą i jedyną pielgrzymką papieską zawitał do naszego kraju w 2006 roku. Podróży apostolskiej towarzyszyło wówczas hasło: "Trwajcie mocni w wierze".

W czasie swojej czterodniowej wizyty (25-28 maja) odwiedził m.in. Warszawę, Kraków, Wadowice, Oświęcim i teren KL Auschwitz, Kalwarię Zebrzydowską oraz Częstochowę. Dla Benedykta XVI była to jego druga podróż papieska (pierwszą odbył do Niemiec) po wyborze na papieża.

Zdjęcie Benedykt XVI w Polsce w 2006 roku. Na zdjęciu z ówczesnym prezydentem Lechem Kaczyńskim /Pawel Kopczynski /Agencja FORUM





Zdjęcie Poruszająca wizyta papieża w 2006 roku. Benedykt XVI - z pochodzenia Niemiec - na terenie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz / Peter Andrews / Agencja FORUM