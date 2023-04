Spis treści: 01 Dziś wypada Niedziela Palmowa - co to za święto?

02 Do czego nawiązuje Niedziela Palmowa?

03 Czy w Niedzielę Palmową trzeba iść do kościoła?

04 Jak obchodzona jest Niedziela Palmowa?

05 Polskie zwyczaje związane z Niedzielą Palmową

Dziś wypada Niedziela Palmowa - co to za święto?

Niedziela Palmowa z łacińskiego nazywana jest również Niedzielą Męki Pańskiej. W Polsce jest ona świętem kościelnym już od czasów średniowiecza. Jest to szósta niedziela Wielkiego Postu, która jest równocześnie ostatnią niedzielą przed Świętami Wielkanocnymi. Oznacza to, że rozpoczyna ona oficjalnie okres Wielkiego Tygodnia. Jest to w Kościele czas upamiętniający ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa na Krzyżu.

Niedziela Palmowa jest świętem ruchomym i co roku wypada ona w innym terminie, umieszczonym pomiędzy 15 marca a 18 kwietnia. Pewne jest to, że zawsze świętuje się ją na 7 dni przed Wielkanocą. W 2023 roku Niedziela Palmowa wypada 2 kwietnia.

Do czego nawiązuje Niedziela Palmowa?

Według ewangelistów Mateusza, Łukasza i Jana, Jezus w tym okresie miał udać się ze swoimi uczniami do Jerozolimy na żydowską Paschę. W momencie, gdy przybyli na Górę Oliwną, Jezus poprosił dwóch uczniów, aby poszli i poszukali osła oraz jego źrebaka i przyprowadzili do niego. Uczniowie wypełnili polecenie, a Jezus usiadł na źrebaku i pojechał do Jerozolimy. Po drodze gromadził się coraz większy tłum, który chciał przyjąć Jezusa. Niektórzy rozkładali przed nim swoje ubrania, a inni ścinali gałęzie z palm, rozrzucając je na ścieżce.

Niesie to za sobą pewną symbolikę, ponieważ koń był w tamtych czasach używany jako wierzchowiec na wojnie i symbolizował luksus oraz dumę. Natomiast Jezus wybrał osła nie konia, który był symbolem skromności i niestosowania przemocy. Co więcej, palma od czasów starożytnych była znakiem hołdu i zwycięstwa. Z tego powodu dla rzymskich okupantów przyjęcie Jezusa z gałązkami palmowymi oraz jazda na osiołku były równoznaczne z prowokacją.

Czy w Niedzielę Palmową trzeba iść do kościoła?

Kodeks Prawa Kanonicznego wyraźnie zaznacza, że w niedziele oraz w święta nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we mszy świętej. Oznacza to, że Niedziela Palmowa, która jak sama nazwa wskazuje, wypada w niedzielę, jest dniem, gdy uczestnictwo w liturgii jest obowiązkowe dla wiernych.

Jak obchodzona jest Niedziela Palmowa?

Odnowiona liturgia zaleca, by wierni w Niedzielę Męki Pańskiej zgromadzili się przed kościołem, gdzie odbędzie się poświęcenie plam. Następnie odczytywana jest perykopa ewangeliczna, traktująca o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Po niej odbywa się uroczysta procesja do kościoła.

Podczas każdej mszy świętej, zgodnie z tradycją, czyta się opis Męki Pańskiej. Obecnie kapłan w Niedzielę Palmową nie przywdziewa szat pokutnych, fioletowych, jak dawniej, ale czerwone. Dawniej praktykowano zwyczaj, podczas którego ksiądz idący na czele procesji, wychodził przed kościół i trzykrotnie pukał do zamkniętych drzwi kościoła. Wtedy drzwi się otwierały, a kapłan z wiernymi wchodził do wnętrza. Miało to symbolizować fakt, że męka Jezusa otworzyła bramy nieba.

Poświęcone tego dnia palmy pali się kolejnego roku na kilka dni przed Środą Popielcową. Uzyskany z nich popiół, wykorzystuje się do posypywania głów w kościele na mszy świętej, która rozpoczyna Wielki Post.

Polskie zwyczaje związane z Niedzielą Palmową

Niedziela Palmowa zapisała się w polskiej tradycji już wiele lat temu. Na przestrzeni tego okresu pojawiło się wiele zwyczajów oraz zabobonów, które wiążą się z tym świętem, np.:

Kiedyś połykano tzw. kotki baziowe z palmy, wierząc, że ten zabieg uchroni od bólu gardła.

Uważano także, że umieszczenie palmy w oknie podczas burzy, uchroni dom przed piorunami.

Wbijano palmy w zagony w ogrodzie lub na polu, by chroniły rośliny od szkodników i gradu.

Kropiono także palmą święconą dom, obejście i bydło w oborze.

W Niedzielę Palmową miasta i wsie objeżdżał wózek z figurką Chrystusa zwanym Jezuskiem Palmowym. Tłum rzucał pod koła kwiaty i gałązki palmowe.

Uderzano się poświęconymi palemkami, aby zapewnić ludziom siłę, zdrowie i szczęście, wierząc, że siła i witalność przechodzi z gałązki na ciało.

