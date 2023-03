Niedziela Palmowa przed nami: Jak samemu zrobić palmę? DIY

Niedziela Palmowa, a dokładniej Niedziela Męki Pańskiej, to ruchome święto w kalendarzu chrześcijańskim , które przypada na siedem dni przed Wielkanocą. Zostało ono ustanowione na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy i obchodzone jest już od średniowiecza. Zgodnie z tradycją to właśnie w tym dniu święci się w kościołach palmy, które są symbolem odradzającego się życia.

Palma wielkanocna: Tego potrzebujesz do jej przygotowania

Jeżeli w tym roku nie chcesz wydawać pieniędzy na palmę wielkanocną, możesz ją zrobić samodzielnie. Będziesz potrzebować naturalnych materiałów, którymi przyozdobisz własnoręcznie przygotowaną palmę.

Użyj do tego np. gałązek brzozowych, suchych traw, bazi, forsycji, bukszpanu, barwinka (jeżeli już zakwitnie) oraz kolorowej krepiny. Przyda ci się także drucik lub sznurek oraz wstążka do dekoracji.

Palma na Niedzielę Męki Pańskiej krok po kroku

Twoja palma może przypominać minibukiet. Trzpień może powstać z gałązek wierzby albo z kilku związanych ze sobą bazi. Musisz je mocno związać, aby się nie rozpadły. Dookoła nich warto umieścić kępki bukszpanu i przyciętych forsycji , aby kompozycja nabrała koloru.



Inny pomysł to przygotowanie kilku okazałych kwiatków z papieru i przymocowanie ich za pomocą drucika do trzpienia. Warto także pomyśleć o typowo wiosennych kwiatach - np. żonkilach, które świetnie wpiszą się w radosny klimat Niedzieli Palmowej i Wielkanocy.



Niektórzy do palmy wielkanocnej dodają zasuszone kłosy żyta lub pszenicy. Jeśli i ty masz z zeszłego roku jakieś suszki, dodaj je do palmowej kompozycji.

Zdjęcie W tradycyjnej palmie nie może zabraknąć gałązek bukszpanu / Mateusz Włodarczyk / Agencja FORUM

Alternatywą dla gałązek wierzby i forsycji może być gałązka sagowca. Dostaniesz go na giełdzie kwiatowej albo w kwiaciarni. Oczywiście możesz także obciąć palmową łodyżkę, jeżeli masz taki okaz w swojej domowej kolekcji. Koniec palmy wyrównaj nożykiem lub nożyczkami i owiń go wstążką, aby wyglądał bardziej odświętnie - i gotowe.

Wielkanoc: Zwyczaje i przesądy związane z palmami

Do dzisiaj w wielu zakątkach Polski organizowane są konkursy na najpiękniejszą i najdłuższą palmę. Niektóre z nich osiągają wysokość nawet kilku metrów.



Z palmami wielkanocnymi łączą się też liczne przesądy. Niektórzy do dzisiaj wierzą, że połknięcie bazi z poświęconej palmy ma gwarantować zdrowie. Z kolei gospodarze wyciągali z nich wierzbowe gałązki, a następnie wtykali w glebę na zasianych polach, co miało ochronić zbiory przed zniszczeniem.

Dawniej zaraz po święceniu kolorowymi witkami święcono domostwa oraz obejście, a potem wtykano palmy za święte obrazy. Palono je dopiero przed kolejną Wielkanocą. Do dzisiaj popiół, którego ksiądz używa do posypywania głów wiernych w Środę Popielcową , pochodzi ze spalonych zeszłorocznych palemek.